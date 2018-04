Nachdem in den beiden ersten Monaten des Jahres mit Ovtcharov sowie im März mit Timo Boll zwei Deutsche an der Spitze der Weltrangliste standen, kehrt vier Wochen vor der Team-WM in Halmstad ein Spieler aus dem Reich der Mitte auf Platz eins zurück. Auf den Rängen vier bis sechs sind mit Xu Xin, Lin Gaoyuan sowie Weltmeister und German-Open-Gewinner Ma Long drei weitere Chinesen gelistet.