Boll und Franziska im Viertelfinale der German Open

Der Weltranglisten-Erste Boll besiegte den früheren Bundesliga-Profi Chuang Chih-Yuan aus Taiwan in 4:3 Sätzen und trifft am Abend in der Runde der besten Acht auf den Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus China. Im sechsten Satz eines hart umkämpften Matches musste Boll gegen den Weltranglisten-18. und früheren Spieler von Werder Bremen einen Matchball abwehren.

Doppel-Europameister Franziska vom 1. FC Saarbrücken setzte sich überraschend mit 4:2 gegen den Weltranglisten-13. Marcos Freitas aus Portugal durch. Sein nächster Gegner ist der schwedische Bundesliga-Spieler Kristian Karlsson von Borussia Düsseldorf, der dem deutschen Nationalspieler Ruwen Filus (Fulda) im ersten Spiel des Achtelfinals keine Chance ließ (4:1).

