Der 38-Jährige aus Freudenstadt verlor in der ersten Runde gegen den Engländer Richard North mit 2:3 und wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in einer WM-Hauptrunde. Marijanovic führte im Alexandra Palace bereits mit 2:0-Sätzen und verpasste danach mehrere Chancen, das Duell für sich zu entscheiden. North bestach vor allem mit starkem Scoring und warf insgesamt zehn Mal die Höchstpunktzahl von 180. In der nächsten Runde trifft er am Freitag auf seinen Landsmann Steve West.