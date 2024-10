Wada-Beschwerde Sportgerichtshof Cas: Termin für Urteil im Fall Sinner offen

Sinner hatte sich jüngst beim ATP-Turnier in Peking enttäuscht und überrascht von der Beschwerde der Wada gezeigt und betont, er sei von seiner Unschuld überzeugt. Der Tennisprofi hatte erklärt, die Substanz sei über die Hände seines Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt. Der Betreuer habe ein in Italien rezeptfreies Clostebol-haltiges Spray benutzt, um einen Schnitt an seinem Finger zu behandeln, erklärte Sinner.