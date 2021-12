Eishockey : Spielfreie Eisbären Berlin rücken an Tabellenspitze der DEL

Neuss Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat spielfrei von den Niederlagen der direkten Konkurrenz profitiert und ist neuer Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga.

Vor allem die Adler stecken damit in der Krise. Das Team von Trainer Pavel Gross kassierte in Ingolstadt die dritte Niederlage in Serie. „Es ist einfach von allen nicht gut genug“, klagte Mannheims Nationalspieler Nicolas Krämmer bei MagentaSport. Auch München hatte bereits am Freitag beim Tabellenletzten und Aufsteiger Bietigheim Steelers verloren. Dadurch zogen die Eisbären aufgrund des in dieser Saison entscheidenden besseren Punkt-Quotienten vorbei an die Spitze.