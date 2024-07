Tennis „Spaßiger Tag“ - Alcaraz zieht ins Wimbledon-Finale ein

In seinem vierten Grand-Slam-Finale tritt Alcaraz am Sonntag entweder in einer Neuauflage von 2023 gegen den serbischen Topstar Novak Djokovic an oder er bekommt es mit dem italienischen Außenseiter Lorenzo Musetti zu tun. Erst vor gut einem Monat hatte sich Alcaraz im Endspiel von Paris gegen Alexander Zverev zum French-Open-Sieger gekrönt. In allen seinen drei bisherigen Grand-Slam-Endspielen hat der junge Spanier triumphiert.