DOSB : Sparvorschläge: Sport kämpft gegen Energie-Lockdown

Der DOSB ruft die Sportvereine in Deutschland dazu auf, in den kommenden Monaten mindestens 20 Prozent Energie einzusparen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Berlin Mit einem Maßnahmenbündel für das Energiesparen will der deutsche Sport verhindern, dass Hallen und Bäder geschlossen werden. Der Dachverband DOSB legt einen Stufenplan vor.

Bewusster heizen, kürzer duschen und weniger Flutlichtbetrieb: Die rund 90.000 Sportvereine in Deutschland sollen in den kommenden Monaten mindestens 20 Prozent Energie einsparen.

Mit diesem Aufruf an seine Mitglieder will der Deutsche Olympische Sportbund die Schließung von Schwimmbädern und Sportstätten im Zuge der Energiekrise verhindern. „Der organisierte Sport leistet seinen Beitrag in dieser schwierigen Situation und übernimmt einmal mehr gesellschaftliche Verantwortung“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert.