Nationalmannschaft : Söderholm vor Abschied? Eishockey-Aufschwung gefährdet

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm, der den Olympia-Zweiten von 2018 nach zwei begeisternden WM-Turnieren mit Rang vier in diesem Jahr als Krönung endgültig in der Weltspitze etablierte, könnte den DEB 2022 verlassen. Auch wenn die Nationalspieler ihren Coach nach dem Gewinn des Deutschland Cups am Sonntag in Krefeld beknieten, seinen nach der WM im Mai in Helsinki auslaufenden Vertrag zu verlängern, so sprach am Wochenende relativ wenig dafür.