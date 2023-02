Ski alpin : Slalomfahrer Straßer will WM-Medaille: Es war ein Prozess

Slalomfahrer Straßer will WM-Medaille: Es war ein Prozess

Linus Straßer will beim WM-Slalom heute eine Medaille holen. Foto: Hans Klaus Techt/apa/dpa

Courchevel Ski-Ass Linus Straßer startet als Medaillen-Kandidat in den abschließenden WM-Slalom. Seinen Favoritenstatus hat sich der Münchner mühsam erarbeitet.

„Es ist meine Karriere. Es ist mein Leben. Es ist alles gut, so wie es gelaufen ist. Und es ist alles gut, so wie es kommt“, sagte der Athlet vom TSV 1860 München bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich gedankenversunken.