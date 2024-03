Ski alpin Slalom-Ass Straßer fährt in Aspen erneut auf Weltcup-Podest

Durch den Podiumserfolg erhielt der Sportler vom TSV 1860 München zudem seine theoretischen Chancen auf den Gewinn des Disziplin-Weltcups aufrecht. Vor den letzten beiden Slaloms der Saison hat Straßer 169 Punkte Rückstand auf den führenden Österreicher Manuel Feller, der Fünfter wurde. Der nächste Slalom steht am kommenden Sonntag in Kranjska Gora (Slowenien) an, danach folgt nur noch jener beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm (Österreich).