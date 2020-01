Weltcup in Zakopane : Skisprung-Glanz auf der Hochburg: Geiger mit Gelb nach Japan

Karl Geiger sprang in Zakopane auf Rang fünf und verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung. Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa.

Zakopane Im Team stark, im Einzel stark aufgeholt: Karl Geiger hält zwar im polnischen Zakopane sein Gelbes Trikot, gerät aber ein wenig mehr unter Druck. Die Reise nach Asien kann er trotzdem positiv angehen.

Beim Tagessieg des gefeierten Kamil Stoch sprangen sowohl Stephan Leyhe (4.) als auch Geiger (5.) nur knapp am Podest vorbei. „Fünfter Platz ist eine Top-Platzierung, das passt“, sagte Geiger. In feinstem Allgäuer Dialekt fügte er mal wieder an: „I bin zfrieder.“ Kraft auf Rang zwei und Kubacki als Dritter sprangen nicht nur aufs Podest, sondern sind vor dem Weltcup im japanischen Sapporo in Schlagdistanz. In der Gesamtwertung führt Geiger mit 931 Zählern vor Kraft (883), Ryoyu Kobayashi (831) und Kubacki (824).