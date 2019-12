„Wie im Fußballstadion“ : Skispringer heiß auf den Tournee-Start

Markus Eisenbichler ist in Seefeld vor zehn Monaten dreimal Weltmeister geworden. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa.

Oberstdorf Große Begeisterung, Millionen TV-Zuschauer und volle Stadien: Für die Skispringer ist die Vierschanzentournee etwas ganz Besonderes. Daran ändern auch Formtiefs direkt vor dem Start nichts.

Markus Eisenbichler ist ganz entspannt. Die seit Wochen anhaltende Formkrise macht dem Skispringer kaum zu schaffen, wenn er an die bevorstehende Vierschanzentournee denkt.

„Ich freue mich extrem auf die Tournee. Es ist jedes Jahr ein Highlight. Ich gehe da immer ziemlich locker rein, denn es gibt die Tournee ja jedes Jahr, und man hat immer wieder die Möglichkeit, gut zu performen“, sagte der Bayer vor dem Auftakt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) an der Schattenbergschanze in Oberstdorf.