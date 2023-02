Weltcup in den USA : Skirennfahrer Schmid enttäuscht in Riesenslalom-Debakel

Palisades Tahoe Parallel-Weltmeister Alexander Schmid hat eine ernüchternde Rückkehr in den alpinen Weltcup erlebt. Der Skirennfahrer aus dem Allgäu schied im Riesenslalom von Palisades Tahoe nach einem Fahrfehler bereits im ersten Durchgang aus.

Das Rennen im kalifornischen Wintersportgebiet hatte für reichlich Kritik gesorgt. Es ist das zweite Mal in diesem Winter, dass die Herren in die USA fliegen. Im November waren die Alpinen in Beaver Creek gewesen. Anstatt die US-Rennen in Palisades Tahoe und Aspen direkt im Anschluss auszutragen, legte der Weltverband Fis sie ans Saisonende. Am Sonntag steht für die Herren noch ein Slalom an.