Ski alpin in Lenzerheide : Skirennfahrer bejubeln Team-Podium bei Weltcup-Finale

Lenzerheide Wie schon bei der WM jubeln die deutschen Skirennfahrer auch beim Weltcup-Finale im Teamevent. In Lenzerheide wurde das DSV-Quartett erst im Finale besiegt.

In Lenzerheide in der Schweiz mussten sich Lena Dürr, Andrea Filser, Linus Straßer und Alexander Schmid erst im Finale Weltmeister Norwegen geschlagen geben. „Das war eine richtig gute Leistung von allen heute“, sagte Straßer in der ARD. Im Finale hatte es nach Siegen 2:2 gestanden, deshalb entschied die Zeit und nur 0,22 Sekunden gegen die Deutschen. „Norwegen ist nicht umsonst Weltmeister geworden. Am Schluss ist oft ein bisschen Glück dabei. Aber sind alle zufrieden“ sagte Straßer.