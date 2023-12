Weltcup Skifahrerin Dürr in Lienz Zweite - Nächste Gala von Shiffrin

„Wenn alles normal läuft, gehört sie einfach in die Top 3“, sagte der Coach über die mit Abstand beste deutsche Slalomfahrerin. „Die Mikaela zu schlagen, ist dann noch mal ein anderes Thema.“ Insgesamt fahre Dürr bisher eine „sehr, sehr gute Saison.“ Im finnischen Levi war sie Zweite und Dritte, in Killington in den USA Vierte geworden.