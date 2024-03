Ski alpin Ski-Stars Odermatt und Gut-Behrami gewinnen Super-G-Weltcups

Am Samstag nimmt Gut-Behrami auch noch den Gesamtsieg in der Abfahrt in Angriff. Das Kunststück, in einer alpinen Ski-Saison die große Kristallkugel und drei kleine Pokale zu holen, ist bislang nur der amerikanischen Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin gelungen. Für Gut-Behrami war es zudem bereits der fünfte Gesamtsieg im Super-G.