Comeback Ski-Star Hirscher kehrt zurück und startet für Niederlande

„Marcel Hirscher möchte sporadisch wieder in das Renngeschehen einsteigen. Wir hätten ihn auch gerne in Österreich mit Unterstützung des österreichischen Skiverbandes am Start gesehen, aber wir respektieren seine Entscheidung“, sagte Scherer dann in einer Online-Medienrunde. Hirscher wolle aktuellen ÖSV-Kaderathleten keinen Startplatz wegnehmen, hieß es als Erklärung. Weltcup-Einsätze seien aufgrund einer zu hohen Startnummer auf absehbare Zeit aber nicht realistisch, wie Rennchef Anton Giger von Hirschers Skifirma Van Deer-Red Bull Sports in der Medienrunde sagte. Hirschers Comeback soll sich auf eine Saison begrenzen, Saisonhöhepunkt ist die Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach.