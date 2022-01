Weltcup in Kitzbühel : Ski-Bundestrainer Schwaiger: Corona-Sorgen „immer krasser“

Kitzbühel Die Sorge vor positiven Corona-Tests im alpinen deutschen Ski-Team kurz vor den Olympischen Winterspielen wächst.

Die größte Sorge sei, „hier negativ und bei der Einreise nach China dann positiv getestet zu werden“, so Schwaiger. „Erstmal in der Bubble anzukommen, ist das Wichtigste.“ Schließlich gilt in China ein höherer Grenzwert, ab dem ein PCR-Test als negativ eingestuft wird, als beispielsweise in Deutschland. Die Sportler könnten sich bis zu den Spielen in Peking (4. bis 20. Februar) aber auch „nicht alle einsperren“, sagte Schwaiger. „Es geht um wichtige Punkte für den Weltcup und Startplätze für die neue Saison.“