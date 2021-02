Weltcup in Val di Fassa : Ski-Ass Weidle im Super-G abgeschlagen - Lie stürzt schwer

Weltcup in Val di Fassa

Fuhr im Super-G in Val di Fassa hinterher: Kira Weidle. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa

Val di Fassa Skirennfahrerin Kira Weidle hat das Wochenende in Val di Fassa mit einem erneut nur mäßigen Auftritt im Super-G beendet.

2,35 Sekunden lag sie am Sonntag hinter der Italienerin Federica Brignone, die sich nach der verkorksten Heim-WM in Cortina d'Ampezzo wohl mit ihrem 16. Weltcup-Sieg trösten darf. Nach 21 Starterinnen lag Weidle dagegen nur auf Rang 17.

Zweite war die Schweizer Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (+0,59), die sich dadurch den Gesamtsieg in dieser Disziplin sichern wird, vor ihrer Landsfrau Corinne Suter (+0,72). In den Abfahrten im Fassatal am Freitag und Samstag hatte Weidle zuvor die Plätze vier und drei belegt.