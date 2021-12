Weltcup Beaver Creek : Ski-Ass Sander bei Kilde-Sieg im Super-G Zehnter

Fuhr beim Super-G in Beaver Creek auf Rang zehn: Andreas Sander in Aktion. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa

Beaver Creek Skirennfahrer Sander kann im zweiten Super-G in Beaver Creek nicht an seine starke Leistung vom Vortag anknüpfen. Der WM-Zweite Baumann scheidet erneut aus. Kilde siegt hauchdünn vor Odermatt.

Sander fuhr einen Tag nach seinem guten vierten Rang beim Weltcup in den USA am Freitag auf Platz zehn. Wirklich zufrieden war er damit aber nicht. 1,56 Sekunden lag der Ennepetaler im Ziel hinter dem norwegischen Sieger Aleksander Aamodt Kilde. Es sei „nicht ganz das Ergebnis, das man sich erhofft“ habe, so Sander, „aber solide“. Er hätte sich nach seiner starken Leistung vom Vortag „etwas mehr zutrauen müssen“, sei aber von Anfang an „nicht so reingekommen“, sagte der 32-Jährige.