Sieg im Riesenslalom Ski-Ass Odermatt gewinnt vorzeitig den Gesamtweltcup

Ski-Dominator Marco Odermatt hat den Riesenslalom von Palisades Tahoe gewonnen und sich damit vorzeitig den Triumph in der Weltcup-Gesamtwertung gesichert. Der Schweizer baute mit dem Erfolg in den USA seinen Vorsprung im Klassement auf mehr als 1000 Punkte aus - ihm ist vor den letzten zehn Rennen des Winters die große Kristallkugel damit rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Der Eidgenosse hatte schon in den beiden vorigen Jahren die Gesamtwertung gewonnen.