Kitzbühel-Sieger : Ski-Ass Dreßen denkt noch lange nicht ans Karriereende

Sölden Für Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen ist das Karriereende als Skirennfahrer noch lange kein Thema.

„Ich bin ja noch nicht so alt. Ich habe ja schon vor, dass ich noch so zehn bis zwölf Jahre - Minimum - im Weltcup dabei bin. Deswegen geht es nicht so um die nächste Saison, sondern um die nächsten zehn Jahre, dass ich da vorne dabei bin“, sagte der 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.