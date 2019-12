Ein Jahr nach Kreuzbandriss : Ski-Ass Dreßen bester deutscher Abfahrer der Geschichte

Lake Louise Alpinchef Wolfgang Maier hat Skirennfahrer Thomas Dreßen nach dessen völlig unerwartetem Weltcup-Sieg in Lake Louise zum besten deutschen Abfahrer der Geschichte erklärt.

„Der Thomas ist in der Abfahrt sicher das beste, was wir in Deutschland bislang zu bieten hatten“, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. „Man muss ihn als den herausragenden Abfahrer der Historie bezeichnen. Obwohl er noch so jung ist.“