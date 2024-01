NHL Siegesserie ausgebaut: Oilers holen gegen Chicago 15. Erfolg

Schon jetzt können nur zwei Mannschaften in der NHL-Geschichte längere Siegesserien als die Oilers vorweisen, die den Bestwert mit weiteren Erfolgen bei den Nashville Predators und am 6. Februar bei den Vegas Golden Knights einstellen können. „Wenn man im Sport ein paar Spiele nacheinander verliert, weiß man nicht mehr, wie man gewinnt“, sagte Draisaitl. „Jetzt fühlt es sich so an, dass wir gar nicht mehr verlieren können.“