Bundesliga : Sieg gegen Union: VfL Wolfsburg klettert auf Platz zwei

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg geht in der Fußball-Bundesliga als Tabellenzweiter in die Länderspielpause.

Der Europa-League- Teilnehmer gewann mit 1:0 (0:0) gegen den Aufsteiger 1. FC Union Berlin und zog in der Tabelle an großen Namen wie Bayern München, Schalke 04 und dem nächsten Gegner RB Leipzig vorbei.

Den Siegtreffer für die „Wölfe“ schoss Torjäger Wout Weghorst erst in der 69. Minute. Das ließ den VfL auch den Ärger über einen wieder zurückgenommenen Foulelfmeter zu Beginn der zweiten Halbzeit vergessen (53.). Auch da stand Weghorst schon zur Ausführung bereit, als sich Schiedsrichter Bastian Dankert die Szene nach einem Hinweis seines Videoassistenten noch einmal am Spielfeldrand auf seinem Bildschirm ansah. Dort erkannte er dann: Weghorst hatte den Ball mit dem Ellbogen berührt, bevor er von Marvin Friedrich gefoult wurde.

Eine frühe Führung wäre an diesem Nachmittag das Beste gewesen, was den „Wölfen“ hätte passieren können. Denn nicht einmal drei volle Tage nach der schweren Europa-League-Partie bei AS Saint-Etienne (1:1) fehlte ihnen erkennbar die Kraft, um die Berliner dauerhaft unter Druck zu setzen. Jerome Roussillon konnte wegen seiner Blessur vom Donnerstagabend gar nicht mitspielen, Josip Brekalo wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. 2:40 Minuten später legte er Weghorst den Treffer zum 1:0 auf.