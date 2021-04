Tennis-WTA-Turnier : Sieg am Geburtstag: Barty erreicht Endspiel in Stuttgart

Sieg am Geburtstag: Barty erreicht Endspiel in Stuttgart

Steht in Stuttgart im Endspiel: Ashleigh Barty. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart Ashleigh Barty spielt zum ersten Mal beim Stuttgarter Tennis-Turnier und hat gleich bei ihrem Debüt die Chance auf den Titel. Wie schon im Viertelfinale übersteht sie eine knifflige Situation.

An ihrem 25. Geburtstag durfte sich die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty über den Final-Einzug beim Tennis-Turnier in Stuttgart freuen.

Die Topgesetzte aus Australien gewann am Samstag ein umkämpftes Halbfinale gegen die Ukrainerin Jelina Switolina mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. Erstmals tritt Barty beim wichtigsten deutschen Damen-Tennisevent an und spielt jetzt am Sonntag gegen die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep oder Aryna Sabalenka aus Belarus um den Titel.