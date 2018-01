später lesen 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams sagt Teilnahme an Australian Open ab FOTO: Dita Alangkara FOTO: Dita Alangkara Teilen

Tennis-Star Serena Williams tritt nicht bei den in anderthalb Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne an. Die 36-jährige US-Amerikanerin habe ihre Teilnahme schweren Herzens zurückgezogen, teilte der Veranstalter mit. Von Robert Semmler, dpa