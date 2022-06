French Open : Schwerer geht es nicht: Zverev im Halbfinale gegen Nadal

Paris Endlich ist es soweit: Alexander Zverev trifft in Paris auf Rafael Nadal. Es ist die größtmögliche Herausforderung für den Deutschen. Komplett aussichtslos ist es aber nicht.

Das spricht für Alexander Zverev

Der Fuß von Nadal: Als Nadal am Donnerstag das Trainingsgelände Jean Bouin verließ, humpelte er. Die Schmerzen an seinem Fuß sind chronisch. Und in Paris hat der Mallorquiner in diesem Jahr bereits zwei Marathonmatches hinter sich.