Ex-Profi : Schüttler wird neuer Coach der deutschen Tennis-Damen

Hamburg Der ehemalige Tennisprofi Rainer Schüttler wird neuer Trainer des deutschen Fed-Cup-Teams. Das teilte der Deutsche Tennis Bund mit.

Der 43 Jahre alte Korbacher tritt die Nachfolge von Jens Gerlach an, der künftig als Coach von Julia Görges arbeitet. Schüttler erhält nach DTB-Angaben einen Vertrag für 2020 und wird das Team erstmals beim Auswärtsspiel in Brasilien am 7. und 8. Februar betreuen.