NBA : Schröder stark bei Davis-Comeback für Lakers

Los Angeles Dennis Schröder glänzt beim Sieg der Los Angeles Lakers in der Defensive, auch die Wagner-Brüder gewinnen in der NBA. Superstar Steph Curry erlebt das wilde Ende seiner Partie als Zuschauer.

Der Kapitän der deutschen Auswahl verbuchte beim 113:104 am Mittwochabend (Ortszeit) neben seinen neun Punkten auch vier geklaute Bälle und zwei Blocks. Dazu kamen acht Rebounds, fünf davon unter dem eigenen Korb.

„Wir mussten in der Defensive ein bisschen mehr machen und ich habe damit angefangen, Druck aufzubauen. Ich habe dann viele Steals einkassiert, weil sie natürlich auch faule Pässe gespielt haben, nicht so engagiert waren. Zum Glück haben wir den Sieg geholt“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur und bemerkte zu seinen Blocks: „Zwei? Boah. Ich weiß nicht mal, ob das je schon mal passiert ist. Ich glaube, das ist mein Karrierebestwert. Die Mentalität hat gestimmt heute, wir haben einen guten Job gemacht. So müssen wir weitermachen.“