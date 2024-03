NBA Schröder führt Brooklyn Nets zu Sieg gegen 76ers

Ohne Punkte blieb Maximilian Kleber bei der nächsten Niederlage der Dallas Mavericks. Durch das 120:137 zu Hause gegen die Indiana Pacers haben die Texaner inzwischen drei Spiele in Serie verloren und drohen immer mehr Gefahr, einen Platz unter den besten Sechs in der Western Conference und damit den direkten Einzug in die Playoffs zu verspielen.