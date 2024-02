Ski nordisch Schmid nach Aufholjagd Dritte beim Heimspringen in Willingen

„Mega geil vor so einer Kulisse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so eine Aufholaktion starten kann, aber es fühlt sich mega cool an“, sagte Schmid in der ARD. Mit dem dritten Platz feierte sie nicht nur den zweiten Podestplatz dieses Winters, sondern auch ihren insgesamt 50. Podestplatz im Weltcup. Selina Freitag (14.), Luisa Görlich (15.) und Juliane Seyfarth (18.) fielen nach dem zweiten Sprung zurück.