Tennis in Wimbledon Schmerzverzerrtes Gesicht - Zverev stürzt und siegt

Der deutsche Spitzenspieler entging damit dem Schicksal aus dem vergangenen Jahr, als er in der dritten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini ausschied. Zum dritten Mal nach 2017 und 2021 steht er nun beim Rasenklassiker in London in der Runde der besten 16. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft Zverev am Montag auf den US-Amerikaner Taylor Fritz oder Alejandro Tabilo aus Chile.