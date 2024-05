Italien-Rundfahrt Schlechtes Wetter beim Giro: Fahrer verweigern Start

Der Umbrail-Pass war erst in der vergangenen Woche anstelle des 2758 Meter hohen Stilfser Jochs in die Route aufgenommen worden, da dort Lawinengefahr herrschte. Möglicherweise sollen die Fahrer nun nach der Einschreibung in Livigno mit ihren Teambussen hinter den Umbrail-Pass gebracht werden, wo die Etappe verkürzt beginnen könnte. Vor den abschließenden sechs Etappen der Italien-Rundfahrt liegt der Slowene Tadej Pogacar mit fast sieben Minuten Vorsprung in Führung.