Golf Scheffler vor zweitem Masters-Triumph - Debakel für Woods

Am Vortag hatte die langjährige Nummer eins der Welt noch Golf-Geschichte geschrieben. Zum 24. Mal in Serie schaffte er den Cut beim Masters - das war noch keinem Spieler vor ihm gelungen. Seit seinem ersten Masters-Sieg 1997 qualifizierte sich Woods bei seinen Starts in Augusta immer für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende.