Erfolg in Augsburg : Schalke zeigt „große Mentalität“ - Harit widmet Sieg Sané

Augsburg Amine Harit feierte sich selbst und noch mehr seine Mannschaft.

David Wagner rechnete nach der ersten Diagnose mit einer Operation und einem „sicher längerfristigen Ausfall“ Sanés. „Wir haben in einer Woche drei Innenverteidiger verloren“, stöhnte der Schalker Coach. Benjamin Stambouli hatte sich im Derby gegen Borussia Dortmund schwer am Fuß verletzt. Zudem fehlte in Augsburg Matija Nastasić, den laut Wagner schon seit längerem eine Achillessehnenreizung behindert.

Angesichts der frühen Sané-Verletzung, einer sehr schwachen ersten Hälfte und eines zweimaligen Rückstandes durch Augsburgs Kapitän Daniel Baier und Elfmeterschütze Alfred Finnbogason war der Erfolg für die Gäste ein besonderer. „Ich bin superglücklich, dass die Jungs in einem Spiel, wo sie mal nicht so gut Fußball gespielt haben im Ballbesitz, die andere Waffe gezogen haben, die sie auch haben: Das ist fighting spirit (Kampfgeist) und die Mentalität, sich in so ein Spiel hineinzubeißen“, erklärte Wagner sehr zufrieden.