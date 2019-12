Nach Kung-Fu-Tritt : Schalke-Torhüter Nübel für vier Spiele gesperrt

Gelsenkirchen Nach seinem Kung-Fu-Foul ist FC Schalkes Torhüter Alexander Nübel für vier Spiele gesperrt worden. Zudem muss der 23-Jährige eine Geldstrafe von 12.000 Euro zahlen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Nübel hatte sich danach persönlich und öffentlich entschuldigt. „Es geht um das, was Alex bereits gesagt hat: Am Ende geht es um die Gesundheit von Gacinovic – das ist das Wichtigste.“ Den Frankfurtern sprach Schneider ein „großes Kompliment für deren Sportsgeist“ aus: „Es kamen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Vorwürfe in Richtung von Alex Nübel. Besser geht's nicht, so muss man miteinander umgehen.“