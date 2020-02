Champions League : Rummenigge warnt vor Königsklassen-Träumerei

München Leon Goretzka ist beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Auftakt in die K.o.-Runde der Champions League dabei. Nur die ersten 15 Minuten waren allerdings für Beobachter frei. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge fordert höchste Konzentration beim FC Chelsea.

Für Geburtstagskind Hansi Flick gab es beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea noch ein Ständchen.

Mit einem „Happy Birthday“ gratulierten die Münchner Profis ihrem Trainer am Montag zum 55. Geburtstag. Ein passendes Präsent für Flick wäre am Dienstag (21.00 Uhr) in London ein Resultat, dass den Weg ins Viertelfinale ebnet.