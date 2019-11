FC Bayern München : Rummenigge: Flick bleibt mindestens bis Jahresende Trainer

München Hansi Flick bleibt länger Cheftrainer des FC Bayern München - zumindest bis Weihnachten. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge stellt eine Zusammenarbeit über die Hinrunde hinaus in Aussicht. Dankesworte gibt es auch für einen anderen Coach.

Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters stellte sogar eine längere Cheftrainertätigkeit des 54-Jährigen „darüber hinaus“ in Aussicht. Das habe man am Donnerstag im Gespräch mit Flick beschlossen. „Der Neustart mit Hansi Flick ist spektakulär gelungen“, sagte Rummenigge nach zwei Siegen in den ersten Spielen mit dem vorherigen Assistenten von Niko Kovac.