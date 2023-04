Tennis Rückschlag für Zverev: Auftakt-Aus in München

Für Zverev war es zu kalt. Der 26-Jährige hatte schon vor seinem Match mit den Bedingungen, die seiner Spielweise nicht entgegenkommen, gehadert. Hoffnung auf bessere Resultate macht dem Deutschen ein Blick in den ATP-Kalender - der Tennis-Tross reist jetzt in wärmere Regionen nach Madrid und Rom. Zverev, der aus dem Vorjahr viele Punkte zu verteidigen hat, stehen richtungsweisende Wochen bevor. Noch so eine Leistung wie in München und Deutschland dürfte bald keinen Spieler mehr unter den besten 30 der Weltrangliste haben.