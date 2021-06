French Open : Routinier Kohlschreiber sorgt in Paris für Überraschung

Paris Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber steht bei den French Open völlig überraschend in der dritten Runde.

Auch Davis-Cup-Profi Dominik Koepfer ist in Paris in die dritte Runde eingezogen. Der 27-Jährige besiegte den an Nummer 30 gesetzten Taylor Fritz aus den USA mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:4. Nun könnte Koepfer ein Duell mit Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Roger Federer winken. Der Schweizer trifft in seinem Zweitrunden-Duell noch auf den Kroaten Marin Cilic.