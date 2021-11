Weltcup in Sotschi : Rodler auf dem Podium: Sieg für Ludwig, Loch Zweiter

Krasnaja Poljana Nach dem Dreifach-Triumph auf der neuen Olympia-Bahn von Peking vor einer Woche mussten sich die deutschen Rennrodler auf der alten Olympia-Bahn von Sotschi beim zweiten Weltcup der Saison den Doppel-Erfolg schwer erkämpfen.

Am nächsten Wochenende findet in Sotschi auch der dritte Weltcup der Saison statt. Danach starten die deutschen Rodler am 11./12. Dezember in Altenberg erstmals in Deutschland.