Olympia : Rodel-Olympiasiegerin Geisenberger: „War der richtige Weg“

Yanqing Vor den Winterspielen von Peking dachte Rodlerin Natalie Geisenberger an einen Boykott. Nun holte sie ihre fünfte Goldmedaille. Ihre Kritik an den Bedingungen hat aus ihrer Sicht etwas bewirkt.

Im Teamwettbewerb bietet sich noch eine Chance auf Gold. Dann könnte die 34-Jährige aus Miesbach Deutschlands Winter-Rekordhalterin Claudia Pechstein in der Goldwertung überholen.

Natalie Geisenberger: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es brutal schwierig, die Medaillen miteinander zu vergleichen. Der erste Olympiasieg war schon speziell, das Ganze zu wiederholen war wahnsinnig hart und jetzt der erste Olympiasieg als Mutter, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir das als Familie so gut hingekriegt haben. Dass das, was wir vor zwei Jahren versucht haben oder gemeinsam beschlossen haben, dass wir es probieren, jetzt auch mit Gold belohnt wurde - Wahnsinn. Ich habe schon in der Kurve 16 gemerkt, dass unser Familientraum wahr geworden ist.