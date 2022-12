Weltcup in Whistler : Rennrodler wieder stark - Bundestrainer: „Zurückgemeldet“

Weltcup in Whistler

Toni Eggert und Sasha Benecken siegten beim Rodel-Welrcup in Whistler. Foto: Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP/dpa

Whistler- Nach einem schwachen Auftakt in Innsbruck sind die deutschen Rodler im Weltcup wieder in der Erfolgsspur. Einer ist damit sehr zufrieden.

Mit drei Siegen haben die deutschen Rennrodler beim zweiten Weltcup in Whistler ihren schwachen Saison-Auftakt vergessen gemacht.

Mit dem Mannschaftsergebnis bin ich sehr zufrieden“, sagte Bundestrainer Norbert Loch nach den Rennen in Kanada. „Ich würde sagen, dass wir uns nach dem Innsbruck-Wochenende sehr stark und mannschaftlich geschlossen zurückgemeldet haben.“Einen Tag nach dem 50. Weltcupsieg vom dreimaligen Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) sicherten sich Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) den Erfolg im Doppelsitzer vor ihren Teamkollegen und sechsmaligen Olympiasiegern Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Schönau).

„Wir kommen langsam in Fahrt und finden wieder das Gefühl für unseren Schlitten“, sagte Eggert nach zwei Läufen, in denen er und sein Partner jeweils die Bestzeit aufwiesen, aber nicht optimal durch die Eisrinne gekommen waren. „Speziell in der Ausfahrt aus der letzten Kurve war ich mir nicht mehr sicher, ob wir das noch schaffen. Vor allem, da wir ja nur 0,002 Sekunden Vorsprung hatten“, ergänzte sein Hintermann Benecken.