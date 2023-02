Weltcup : Rennrodler Langenhan siegt in Altenberg

Rennrodler Langenhan siegt in Altenberg

Siegt in Altenberg: Max Langenhan auf der Bahn. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Altenberg Die deutschen Rennrodler haben sich beim Weltcup im sächsischen Altenberg für die Niederlage bei der Weltmeisterschaft in Oberhof revanchiert. Max Langenhan feierte seinen zweiten Saisonsieg.

Schon am Vortag präsentierte sich das deutsche Rennrodel-Team in starker Form. Die Frauen feierten wie bei der WM in Oberhof einen Dreifachtriumph. Julia Taubitz gewann vor Anna Berreiter und Dajana Eitberger. Außerdem siegten die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken im Doppelsitzer der Männer. Sie ließen die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt hinter sich.