Rodel-WM in Altenberg Rennrodler Langenhan Einsitzer-Weltmeister

Für die deutschen Rodlerinnen und Rodler waren der Titel für Langenhan und die Bronze-Medaille von Loch die vierte Medaille im sechsten der neun WM-Rennen. In Altenberg steht am Samstag noch der Männer-Doppelsitzer und am Sonntag der Frauen-Einsitzer mit Sprint-Weltmeisterin Julia Taubitz sowie die Teamstaffel auf dem Wettkampfprogramm. Bei der vorigen Heim-WM im Vorjahr in Oberhof hatte das deutsche Team acht Titel und acht weitere Medaillen geholt.