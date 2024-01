Springen im Maracanã? Rennleiter hält Skispringen in Brasilien für möglich

Es gebe die Möglichkeit, „Indooranlagen zu bauen, zum Beispiel in Dubai - wenn wir einen Investor finden würden“, sagte er. „Die mobile Anlage mit einer Hillsize von 150 Metern ist unser Ziel. Damit könnten wir überall hin in der Welt.“ Eine riesige Schanze, die man quasi überall aufbauen kann? Wettkämpfe in der Wüste? Was halten die Springer von solchen Ideen?