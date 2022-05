DEL-Finalserie : Red Bull München gegen Eisbären Berlin wird zum „Marathon“

München Die Eishockey-Finalserie zwischen Vorjahreschampion Eisbären Berlin und Herausforderer EHC Red Bull München wird zur Belastungsprobe.

Nach dem Ausgleich der Berliner in der Overtime in der Serie Best-of-Five steht nur einen Tag später das dritte Playoff-Duell beider Mannschaften auf dem Programm.

„Es ist für beide Teams gleich. Es gibt nichts, worüber man sich beschweren muss. Es hat ein bisschen was von einem Marathon“, befand Münchens Trainer Don Jackson vor dem Gastspiel am Montag (19.30 Uhr/Magentasport) in der Hauptstadt.