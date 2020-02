Ski alpin : Rebensburg beim Super-G in Garmisch gestürzt

Garmisch-Partenkirchen Skirennläuferin Viktoria Rebensburg ist beim Super-G von Garmisch-Partenkirchen gestürzt.

Einen Tag nach ihrem Abfahrtssieg verkantete die 30-Jährige aus Kreuth nach einem Schlag bei einem Linksschwung auf der eisigen Kandahar im Abschnitt „Hölle“ ihre Ski, so dass es ihr die Beine auseinanderriss, sie stürzte und in den Fangzaun rutschte.

Nachdem einige Streckenposten ihr aufgeholfen hatten, fuhr Rebensburg allein nach unten in den Zielbereich, hob dabei aber das linke Bein an, um es nicht zu belasten. In ersten Berichten hieß es, sie habe ihr linkes Knie an einer Stange angeschlagen. Es sah jedoch nicht nach einer schweren Bänderverletzung aus. Eine genaue Diagnose gab es zunächst aber nicht.