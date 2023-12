American Football Ravens lassen 49ers im NFL-Spitzenspiel keine Chance

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie schafften die Philadelphia Eagles beim 33:25-Heimsieg gegen die New York Giants den elften Saisonerfolg. Quarterback Jalen Hurts warf einen Touchdown-Pass und brachte Zuspiele über insgesamt 301 Yards zu seinen Mitspielern. Die Giants verloren bereits zum zehnten Mal in dieser Saison und haben keine Chance mehr auf die Playoff-Teilnahme.